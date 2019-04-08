كيف تكتشف وجود كاميرا مراقبة في غرفة فندق أو شقة مفروشة؟

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قدم الخبير التقني المهندس خالد أبو إبراهيم، نصيحة تتعلق بالأمن والخصوصية عند التواجد في فندق أو شقق مفروشة في أي مكان في العالم.

وجاء حديث “أبو إبراهيم” تعليقاً على اكتشاف خبير أمن معلومات وجود كاميرا تجسس مخبأة داخل شقة استأجرها عن طريق Airbnb.

وقدم المهندس أبو إبراهيم طريقتين لكشف الكاميرات المخفية في أماكن الإقامة:

1- لو لم تكن خبيراً في التقنية فإنه يوجد بعض التطبيقات التي تساعدك في البحث عن شبكات واي فاي لمعرفة أي جهاز أخر متصل بالشبكة حتى وان كانت كاميرا، مثل تطبيق “iNET و FING”.

2- وهناك تطبيق آخر “hidden camera detector” هذا التطبيق يستخدم فلاش الكامير لتحديد الكاميرات المخفية التي لا يمكنك رؤيتها بعينك.