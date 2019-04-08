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سفارة المملكة بأوغندا توضح آخر تطورات البحث عن رجل الأعمال المفقود

سفارة المملكة بأوغندا توضح آخر تطورات البحث عن رجل الأعمال المفقود
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السفارة السعودية في أوغندا، آخر تطورات عمليات البحث عن رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا مذكر السبيعي.

وأكدت سفارة المملكة في أوغندا، أنها تتابع مع السلطات المختصة وعلى أعلى المستويات، حالة اختفاء المواطن مذكر السبيعي، مشددة على أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية والدفاع المدني الأوغندي تواصل البحث عن المفقود.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل “تويتر”: إنها في حالة طوارئ حتى يتم العثور على المواطن المفقود، مضيفة أنَّها استقبلت عددًا من أفراد عائلة السبيعي وتمَّت استضافتهم من قبل السفير، وسُخّرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم.

وأشار البيان إلى أن السفارة تلقت في السادسة من مساء السبت المنصرم، اتصالًا من أحد المواطنين بفقدان المواطن مذكر السبيعي، عقب سقوطه في أحد الشلالات، وعلى الفور تحركت السفارة مع الجهات الأوغندية المختصة لمعرفة مصير المواطن.

وتابع البيان أن السفارة لا تزال تتابع من موقع الحادث ومع السلطات الأوغندية وعلى أعلى المستويات؛ حيث تواجدت من القوات البحرية والدفاع المدني والشرطة المحلية، ولا زال البحث متواصلًا عن المواطن المفقود، كما تم التواصل مع عائلته وإطلاعهم على الأمر.

وأكدت السفارة أنها تقوم بمواصلة العمل وبذل الجهود وتأمل من ذوي المفقود التحلِّي بالصبر والدعاء، معربة أن أعضاء السفارة والسفير يشاطرونهم الألم.

وكان أحد أقارب المفقود مذكر ناصر السبيعي، كشف في وقت سابق، أن المفقود كان بصحبة سائق أوغندي ومواطن سعودي يدرس هناك، لافتًا إلى أنَّ قريبه المفقود مشهود له بحسن الأخلاق.

وأوضح أنه حسب إفادتهم للشرطة الأوغندية خرجوا بنزهة للنهر، وأخذوا معهم الطعام، وكان مذكر يقوم بالطبخ، موضحاً أنه بعد الانتهاء من الطعام قام مذكر ليغسل يده، فسقط في النهر وقتها واختفى.

وأشار، إلى أن والدة مذكر لم تعرف عن فقدانه حتى الآن، وأخبروها أنه مريض هناك، موضحًا أنَّ مذكر لديه مكتب استقدام خادمات.

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