الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك – الجوف .. و«المدني» يتدخل قبل اشتعالها

انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك – الجوف .. و«المدني» يتدخل قبل اشتعالها
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك من التعامل مع ناقلة وقود بعد انقلابها على طريق (تبوك – الجوف) وتأمينها قبل اشتعالها.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه عند الساعة (20:59) مساء (الأحد) الموافق 1440/8/2، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق يفيد بانقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك الجوف على مسافة 149 كيلومترا عن مركز القليبة، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع.

وأضاف: عند الوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محملة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق، وتم دعم الموقف بفرقة متخصصة بالمواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم، ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها.

وأكد الرائد عبدالعزيز الشمري أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انقلاب حافلة طالبات في «بلقرن».. نجاة السائق وآخر من الدهس (فيديو)

انقلاب حافلة طالبات في «بلقرن».. نجاة السائق وآخر من الدهس (فيديو)

انقلاب حافلة طالبات جامعيات في صبيا.. والجهات المعنية تباشر الحادث

انقلاب حافلة طالبات جامعيات في صبيا.. والجهات المعنية تباشر الحادث

إصابة 3 طالبات إثر انقلاب حافلة في مكة

إصابة 3 طالبات إثر انقلاب حافلة في مكة

وفاة وإصابة 8 طلاب إثر انقلاب حافلة مدرسية بالمدينة

وفاة وإصابة 8 طلاب إثر انقلاب حافلة مدرسية بالمدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>