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رئيسة وزراء بريطانيا: لن نغادر أوروبا إذا رفض البرلمان خطة بريكست مجددًا

رئيسة وزراء بريطانيا: لن نغادر أوروبا إذا رفض البرلمان خطة بريكست مجددًا
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تواصل – واس:

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، البرلمان إلى المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذّرةً من أن الإخفاق في ذلك يعني إلغاء عملية الخروج تمامًا.

وقالت ماي، في خطابها: “إن حكومتها فاوضت الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، لكن البرلمان رفضه ثلاث مرات، وقد يرفضه مجددًا”.

وأضافت، أن البرلمان، في الوقت نفسه، لا يريد خروجًا بدون اتفاق، مما يضع البلاد أمام خيارين؛ إما الموافقة على الاتفاق الموجود على الطاولة أو عدم الخروج بتاتًا.

وتابعت ماي، علينا أن نبحث على طرق جديدة للحصول على توافق بين النواب، وهو ما يتطلب إجراء محادثات بين مختلف الأحزاب.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد مهلة خروج المملكة المتحدة حتى 22 مايو المقبل، بدلًا من 29 مارس الماضي، بشرط موافقة برلمانها على الاتفاقية، الأسبوع المقبل.

وفي حال رفض البرلمان الاتفاق، فإن المهلة تتقلص إلى 12 الجاري، لتلقي رد من بريطانيا بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.

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