اليك أفضل طريقة لتنظيف فرن «الميكروويف»

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تغفل الكثير من ربات المنازل عن تنظيف فرن الميكروويف، فتتراكم فيه الأوساخ وبقايا الطعام، وتتكاثر الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض.

ويحتاج فرن الميكروويف إلى عناية خاصة خلال عملية التنظيف، لذلك نقدم شرحاً مبسطاً لأفضل طريقة لتنظيف الميكروويف في المنزل.

ستحتاجين إلى الأدوات التالية:

خل أبيض

ماء

كوب قياس أو وعاء صغير

ملعقة خشبية

إسفنجة أو قطعة قماش

كحول

الخطوة الأولى

صُبّي كوباً واحداً من الخل الأبيض في كوب أو وعاء قياس، مع كوب واحد من الماء. وضعي الكوب أو الوعاء في الميكروويف، ثم ضعي ملعقة خشبية في السائل.

الخطوة الثانية

شغلي الميكروويف لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق (حسب مدى قوة الميكروويف لديك)، ثم أخرجي الكوب بعناية باستخدام قفازات الفرن.

الخطوة الثالثة

استخدمي إسفنجة مبللة أو قطعة قماش مبللة وامسحي الجزء الداخلي من المايكروويف، حيث يخفف البخار من الماء والخل من أي بقع وانسكابات، حتى تتمكني من مسحها وإزالتها بسهولة.

الخطوة الرابعة

للحصول على مظهر نظيف ولامع للميكروويف من الخارج، استخدمي قطعة قماش مبلولة بالكحول لمسحه وتنظيفه بشكل دوري.