الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

هواوي تُطلق هاتفها الجديد P30 LITE خلال أيام.. مواصفات مذهلة

هواوي تُطلق هاتفها الجديد P30 LITE خلال أيام.. مواصفات مذهلة
0

تواصل – وكالات:

تطلق شركة هواوي هاتفها الذكي P30 lite الجديد في الأسواق العالمية بدءا من مايو المقبل.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يتوافر بثلاثة ألوان رائعة؛ الأزرق Peacock والأسود Midnight والأبيض Pearl.

ويأتي هاتف هواوي P30 lite الجديد بوزن لا يتعدى 159 غراماً وينبض بداخله معالج Kirin 710 ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي P30 lite الجديد على كاميرا ثلاثية مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي، وتضم عدسات بدقة 48 و 8 و2 ميغابيكسل وفلاش مع مستشعر بصمة الأصابع، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، ويزخر الهاتف بشاشة قياس 6.15 بوصة.

وقد قامت شركة هواوي بتزويد الهاتف الذكي P30 lite الجديد بالعديد من التجهيزات التقنية مثل شبكة واي فاي وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصالات المجال القريب، مع الاعتماد على بطارية بسعة 3340 مللي أمبير ساعة، ويعتمد جهاز هواوي P30 lite الجديد نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم EMUI 9.0.1.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«نوكيا» تُفاجئ جمهورها بهاتفين جديدين

«نوكيا» تُفاجئ جمهورها بهاتفين جديدين

رموز «إيموجي» جديدة للهواتف الذكية

رموز «إيموجي» جديدة للهواتف الذكية

محتال يبيع «قطع السيراميك» على أنها هواتف ذكية (فيديو)

محتال يبيع «قطع السيراميك» على أنها هواتف ذكية (فيديو)

5 نصائح مفيدة للتعامل مع هاتفك ذي المساحة المنخفضة

5 نصائح مفيدة للتعامل مع هاتفك ذي المساحة المنخفضة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>