بالفيديو.. مرافق المواطن المفقود في «أوغندا» يكشف عن مصيره ويروي ما حدث

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تواصل – متابعات:

كشف أحد مرافقي المواطن مذكر السبيعي، الذي تجري عمليات بحث عنه منذ اختفائه أول أمس (السبت) في بحيرة فكتوريا بأوغندا، عن مصير المفقود، لافتاً إلى أن مياه أحد الشلالات جرفته، بعدما تعثر من صخرة وسقط فيها.

وشرح مرافق السبيعي في مقطع فيديو صُور من الموقع الذي اختفى فيه، تفاصيل ما حدث، مبيناً أنهم كانوا يتناولون طعام الغداء عند الشلال، فتوجه السبيعي إلى الشلال كي يغسل يده، وكان يقف على صخرة فانزلقت رجله وسقط في الماء.

وأشار إلى أنه رأى المياه تجرف السبيعي بقوة، وكان وقتها يحاول إنقاذ نفسه، غير أنه اختفى عن الأنظار تماماً بعد ذلك.

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