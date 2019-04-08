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نيوزيلندا تعلن موعد الكشف عن نتيجة التحقيق في «هجوم المسجدين»

نيوزيلندا تعلن موعد الكشف عن نتيجة التحقيق في «هجوم المسجدين»
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تواصل – وكالات:

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الاثنين، إن لجنة التحقيق في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح، الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد “غير ملائم” للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

ووجهت للإرهابي وهو “رجل يؤمن بتفوق الجنس الأبيض”، 50 اتهاماً بالقتل العمد في هجومي كرايست تشيرش في 15 مارس، وسيمثل المرة القادمة أمام المحكمة في يونيو.

وقالت أرديرن إن هذا الرجل لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.

وكانت تهمة القتل العمد وُجهت إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، بعد إطلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش، مما أدى إلى مقتل 50 شخصاً وجرح 50 آخرين، ومن المرجح أن توجه له المزيد من التهم. كما أعلنت السلطات المعنية أن برينتون سيقضي عقوبة السجن المؤبد في زنزانة انفرادية.

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