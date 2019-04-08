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مصادر: انفراج وشيك في ملف تعيين المعلمات البديلات

مصادر: انفراج وشيك في ملف تعيين المعلمات البديلات
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تواصل – متابعات:

أكدت مصادر مطلعة أن هناك انفراجاً وشيكاً في ملف تعيين المعلمات البديلات وفق آلية تطوي هذا الملف نهائياً.

وأفادت المصادر أنه سيتم في غضون الأسابيع المقبلة فتح التسجيل لرغبات المعلمات (الإدارية والتعليمية)، بعد أن تلقت وزارة التعليم إفادة وزارة الخدمة المدنية بعدم وجود أي ملاحظات في التوظيف على 766 بديلة، في حين أشارت المصادر إلى استبعاد 17 بديلة عليهن ملاحظات بناء على خطاب الخدمة المدنية، وفقاً لـ «عكاظ».

من جانب آخر، أوضحت المتحدثة باسم المعلمات البديلات آمال الأحمدي أن هذه الخطوة تشكل حراكاً إيجابياً على طريق طي معاناة المعلمات البديلات الممتدة منذ خمس سنوات في انتظار التعيين، مشيرةً إلى أن إدارات التعليم سترسل رابطاً على هواتف المعلمات البديلات ليتم بناءً عليه تسجيل الرغبات بين إدارية وتعليمية.

بدورها، طالبت المعلمة البديلة منال الحربي إدارات التعليم بتسريع وتيرة الإجراءات خصوصاً بعد هذا الحراك الإيجابي لإنهاء معاناتهن مع المراجعات والمطالبات المتكررة بتنفيذ الأمر القاضي بتثبيت المعلمات البديلات أسوة بالدفعتين السابقتين.

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