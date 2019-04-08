الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

%90 التزام أوبك بخفض الإنتاج.. و30% زيادة بالأسعار

%90 التزام أوبك بخفض الإنتاج.. و30% زيادة بالأسعار
0

تواصل- وكالات:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قدره 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك على خلفية زيادة الطلب وضبط الإمدادات، وبلغ خام برنت 70 دولارًا للبرميل مقارنة بأقل من خمسين دولارًا في نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت نشرة «أويل برايس» أمس: إن الربع الأول شهد زيادة في الطلب على النفط، وفرض عقوبات على إيران وفنزويلا، مما أدى إلى ارتفاع بالأسعار، متوقعة أن يظل برنت في مستويات 70 دولارًا لبعض الوقت.

من جهتها أشارت لجنة المراقبة في أوبك إلى ارتفاع التزام المنظمة والمنتجين من خارجها بخفض الإنتاج إلى 90% في فبراير الماضي، مقارنة بـ83% في يناير، مشيرة في المقابل إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 140% خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار تقرير مجلة «أويل ريفيو» إلى تراجع صادرات السعودية النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 500 ألف برميل مقابل 1.3 مليون برميل في عام 2012، وذلك على خلفية توسع أمريكا في إنتاج النفط الصخري بفضل التقنيات الحديثة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط عالميّاً

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط عالميّاً

«رويترز»: ارتفاع أسعار النفط مع تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية

«رويترز»: ارتفاع أسعار النفط مع تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين

«الفالح»: قطاع النفط يحتاج لاستثمارات بقيمة 11 تريليون دولار 

«الفالح»: قطاع النفط يحتاج لاستثمارات بقيمة 11 تريليون دولار 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>