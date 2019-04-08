%90 التزام أوبك بخفض الإنتاج.. و30% زيادة بالأسعار

تواصل- وكالات:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قدره 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك على خلفية زيادة الطلب وضبط الإمدادات، وبلغ خام برنت 70 دولارًا للبرميل مقارنة بأقل من خمسين دولارًا في نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت نشرة «أويل برايس» أمس: إن الربع الأول شهد زيادة في الطلب على النفط، وفرض عقوبات على إيران وفنزويلا، مما أدى إلى ارتفاع بالأسعار، متوقعة أن يظل برنت في مستويات 70 دولارًا لبعض الوقت.

من جهتها أشارت لجنة المراقبة في أوبك إلى ارتفاع التزام المنظمة والمنتجين من خارجها بخفض الإنتاج إلى 90% في فبراير الماضي، مقارنة بـ83% في يناير، مشيرة في المقابل إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 140% خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار تقرير مجلة «أويل ريفيو» إلى تراجع صادرات السعودية النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 500 ألف برميل مقابل 1.3 مليون برميل في عام 2012، وذلك على خلفية توسع أمريكا في إنتاج النفط الصخري بفضل التقنيات الحديثة.