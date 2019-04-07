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ليبيا.. نائب السراج يستقيل ويتهم «تنظيمات إرهابية» بإفشال المرحلة الإنتقالية
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تواصل – وكالات:

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني في بيان اليوم (الإثنين) استقالته الرسمية من حكومة الوفاق.

وثمن القطراني في بيان استقالته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة الليبية طرابلس لتخليصها من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن «التنظيمات الإرهابية أفسدت الحياة السياسية وأفشلت المراحل الانتقالية في ليبيا».

وأوضح القطراني أن التنظيمات الإرهابية وجدت في المجلس الرئاسي الليبي الأداة الضعيفة لترهيب الدولة.

وقال القطراني: «السراج انفرد بممارسة اختصاصات المجلس الرئاسي بتحريض من المليشيات المسلحة». مضيفاً أن تدخل المليشيات خلق حالة من الانهيار في كافة قطاعات الدولة.

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