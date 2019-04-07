اليوم.. «وزير الحرس الوطني» يرعى حفل تخريج 794 كادرًا صحيًّا

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يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، حفلة تخريج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 794 طالبا على مستوى المدن الجامعية الثلاث في الرياض (524 طالبا)، وفرعي الجامعة بجدة (175 طالبا)، والأحساء (95 طالبا)، وذلك بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض.

وثمّن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي رعاية وزير الحرس الوطني حفلة تخريج هذه الدفعة التي تأتي دعما لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

واكد على حرص الوزير على دعم وتشجيع الطلاب لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومركزها في المحاكاة السريرية ومدن الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، هو أكبر داعم لبذل المزيد لتحقيق تطلعات الوطن والقيادة بتفانٍ وإخلاص.

وشدد الدكتور القناوي على أن الجامعة تدفع بكل إمكاناتها وطاقمها الأكاديمي والإداري وتبذل جهودا كبيرة بهدف تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في مختلف التخصصات الصحية لتحقيق رؤية 2030 المتمثلة في صناعة نهضة صحية تنموية لوطن غالٍ، ليحققوا طموحات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية دفة قطاع العمل الصحي في المملكة لأنهم الاستثمار الأمثل لهذا الوطن العظيم.

وأعرب مدير الجامعة عن شكر منسوبيها لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لحرصه ودعمه للارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتنمية مخرجاتها ورفع كفاءتها، منوها باهتمامه في أنشطة هذه الجامعة وفعالياتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تحرص الجامعة فيها على تطبيق أعلى المعايير لضمان جودة وأداء المخرجات في التخصصات الحيوية المتعلقة بصحة وسلامة المواطن.

يذكر أن عدد خريجي الدفعة 16 في الدراسات العليا يبلغ 225 طالبا، فيما يبلغ عدد خريجي البكالوريوس 569 طالبا.