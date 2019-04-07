أحدث صيحات التعليم.. عصابات رأس ذكية لمراقبة انتباه الطلاب في المدارس

تواصل – وكالات:

وسط ترحيب شديد من قبل أولياء الأمور، بدأت مدرسة صينية للمرحلة الابتدائية في هانغتشو بتطبيق فكرة جديدة لمتابعة مستوى انتباه الطلاب داخل الفصول الدراسية، من خلال ارتداء “عصابات رأس” إلكترونية ذكية حول جبهتهم، وتقييم مستوى انتباههم ومدى فعالية وكفاءة طريقة التدريس في نهاية كل حصة، استناداً إلى الألوان التي تضيء بها الأجهزة.

وطُورت هذه الأجهزة التي تحمل اسم “Focous 1” من قبل شركة برمجيات ناشئة “BrainCo”، ومقرها بوسطن، وتدعمها جامعة هارفارد الأمريكية، وتقوم بقياس مستوى انتباه الطلاب.

وأوضحت الشركة أن البيانات تُرسل إلى بوابة تسمى “Focous EDU”، والتي تصفها الشركة بـ”بوابة الفصل الدراسي الأولى في العالم للمعلمين لتقييم مدى فعالية أساليب التدريس داخل الفصل في الوقت الحقيقي وإجراء أو إدخال تعديلات وفقاً لها”.

ويتمكن المعلمون من خلال هذه الأجهزة معرفة مدى اهتمام وانتباه الطلاب للدرس والشرح استناداً إلى الألوان التي تضيء على العصابات الموجودة حول رؤوسهم، بحسب ما ورد في موقع “SupChina” الإلكتروني.