مقتل 10 مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني بالضالع

تواصل – واس:

لقي 10 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهم بينهم قيادي، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعًا للمليشيا، في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس أسفر عن مصرع 10 حوثيين ، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة (B M B )، بحسب ما نقله موقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

من جهة ثانية أحبطت قوات الجيش عدة محاولة تسلل للمليشيا، باتجاه مناطق الزيلة وصولان في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.