مختص: قطع عسكرية كنا نستوردها بـ15 ألف دولار.. والآن نُصنعها بـ100 دولار

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قال العميد الدكتور أحمد الشهري، المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن القطع العسكرية التي كانت تشتريها المملكة للطائرات أو الدبابات كان يصل سعر بعضها إلى 15 ألف دولار، وعندما تم تصنيعها في المملكة لم تزد على 400 دولار، بل وصل تكلفة بعضها إلى 100 دولار فقط.

وأضاف الشهري، خلال استضافته مع برنامج معالي المواطن، إن هذه القطع المهمة لعمل الطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات أصبحت تصنع الآن في المملكة بأيدٍ سعودية.

واستشهد الشهري بما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق بأن أي عقد مع شركة أجنبية لا بد أن يكون 50% من هذا العقد عن طريق شركات سعودية.

وتابع الشهري أن المملكة تسعى في رؤية 2030 للانتقال من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الشراء والاستهلاك إلى المجتمع الصناعي، مدللاً على ذلك بأن زيارات الملك وولي عهده إلى أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا لم يكن فيها عقود شراء، بل كانت هناك شراكات تقوم على الاستيراد، و50% من هذا الاستيراد توطين للصناعة داخل المملكة، موضحا أن ذلك وفر أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة للمواطنين.