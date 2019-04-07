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تفاصيل جديدة في حادث نقطة «أبو حدرية» الأمنية 

تفاصيل جديدة في حادث نقطة «أبو حدرية» الأمنية 
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب والإعلامي خالد المطرفي، تفاصيل جديدة في حادث تعرض نقطة أمنية لهجوم على طريق أبو حدرية، أحد أهم الطرق في المنطقة الشرقية.

وأوضح المطرفي، في تصريحات تليفزيونية، أن كل المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة وغير صحيحة، مضيفا أن كل المطلوبين كانوا في محل متابعة من الأجهزة الأمنية وكانوا يخططون للهرب لما وراء البحر.

وأضاف أن أطراف القضية هم 3 أشخاص والثالث هو أخ لأحدهم ودوره فقط نقل اثنين حتى هروبهم من المملكة، مؤكدا أنه لم يكن هناك دوافع للهجوم على النقطة الأمنية.

وأشار الإعلامي خالد المطرفي، إلى أن الجهات الأمنية في المملكة لديها خبرة دقيقة ولم يصاب أي رجل أمن بأي أذى.

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