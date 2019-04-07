الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

«التحالف» يفند ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني في صنعاء

«التحالف» يفند ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني في صنعاء
0

تواصل – وكالات:

فند المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعیة في الیمن العقید الركن تركي المالكي، أمس الأحد، ادعاءات میلیشیات الحوثي باستھداف حي سكني في صنعاء، مؤكداً أن میلیشیات الحوثي ھي المسؤولة عن القصف الذي وقع في صنعاء.

وأضاف متحدث التحالف العربي أن التحالف يقوم بعملیاته العسكرية خارج العاصمة، وتحديداً في “نھم” البعیدة عن العاصمة.

وكانت المیلیشیات الحوثیة الإرهابية، المدعومة من إيران، قد حولت معسكراً للشرطة العسكرية شرق صنعاء إلى مركز تدريبي ومخزن للأسلحة، فیما استھدفت طائرات التحالف سابقاً مخازن وورش تجمیع للطائرات المسیرة في نفس المنطقة.

وشنت الطائرات 4 غارات على مخازن صواريخ بالیستیة تابعة لمیلیشیا الحوثي في معسكر عمد، وفقاً لـ”العربیة”، وأسفرت الغارات عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب صنعاء العاصمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التحالف: تدمير طائرة بدون طيار باتجاه عسير

التحالف: تدمير طائرة بدون طيار باتجاه عسير

شاهد.. لحظة استهداف طيران التحالف لمليشيات حوثية متحصنة في جبل بمأرب

شاهد.. لحظة استهداف طيران التحالف لمليشيات حوثية متحصنة في جبل بمأرب

الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة

الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>