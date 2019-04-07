إحباط محاولة تهريب طن «حشيش» بمنطقتي نجران وجازان

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر تقترب من طن، كما تم ضبط المهربين وعددهم 17 شخصاً.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٩٩٣) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً، بينهم (١١) أحد عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(٣) ثلاثة متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣) ثلاثة متهمين سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

وأكد على إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم، لافتاً إلى استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.