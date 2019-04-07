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وزير العمل يكشف آخر تطورات «إجازة اليومين» والاستقدام من إندونيسيا (فيديو)

وزير العمل يكشف آخر تطورات «إجازة اليومين» والاستقدام من إندونيسيا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير العمل أحمد الراجحي، آخر المستجدات في عددٍ من الموضوعات العامة والمتعلقة بسوق العمل والاستقدام.

وتطرق الوزير في تصريحات إعلامية إلى إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وما تم في الاستقدام من إندونيسيا وأرقام التوطين ومبادرات الوزارة.

وأوضح أن دراسة منح إجازة اليومين دراسة طويلة وترتبط بجهات مختلفة، ومرتبطة بالاقتصاد، وأنه سوف يعلن عمّا تم التوصل إليه بشأنها متى انتهت.

وأضاف أنه بشأن الاستقدام من إندونيسيا فقد أنهت الوزارة من جانبها كل المتطلبات، وأن الجانب الإندونيسي ما زال لديهم بعض المتطلبات الداخلية، والوزارة تتابعهم وتنتظر ردهم.

وأشار إلى أنه سبق وأُطلقت 68 مبادرة، وهناك 48 مبادرة جديدة ستُطلق في قطاع التنمية، وأرقام التوطين في زيادة، وأن شهر فبراير كان الأعلى في التوطين، وأن الأشهر القادمة ستكون أفضل.

 

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