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نجاة مواطن وأسرته بعد اختراق رصاصة طائشة لمنزلهم

نجاة مواطن وأسرته بعد اختراق رصاصة طائشة لمنزلهم
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تواصل – جازان:

اخترقت رصاصة طائشة منزل مواطن بمنطقة جازان في محافظة صامطة، فيما نجا مع أسرته من الإصابة.

وتداول مواطنون من سكان صامطة مقطع فيديو لشخصيْن يُطلقان أعيرة نارية بشكل كبير، فيما طالب مغردون بالقضاء على ما يتم إطلاقه من نيران في حفلات الزفاف.

وطالب الأهالي بتطبيق العقوبات على من ظهرا بمقطع الفيديو، بعد تكرار الحادثة في الفترة الأخيرة عدة مرات بالمحافظة الجنوبية.

وكانت إمارة منطقة جازان، أكدت أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على “أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات، ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة”.

كما أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية؛ للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن، وإحالة مرتكبيها إلى التحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

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