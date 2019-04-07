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موجة غبار كثيف تجتاح «وادي الدواسر» وتعرقل الحركة المرورية (صور)

موجة غبار كثيف تجتاح «وادي الدواسر» وتعرقل الحركة المرورية (صور)
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تواصل – وادي الدواسر:

شهدت محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، موجةً من الغبار الكثيف، ورياحاً نشطة مثيرةً للأتربة؛ تسببت في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

وتسببت موجة الغبار في عرقلة الحركة المرورية حيث شملت الموجة كافة أحياء وشوارع المحافظة، وكذلك الطرق السريعة باتجاه خميس مشيط – وادي الدواسر – رنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ومرتفعات: نجران، جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

 

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