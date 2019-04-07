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غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء

غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء
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تواصل – الرياض:

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، اليوم الأحد، على مواقع وأهداف لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع “سبتمبر نت”، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية معسكر جربان بمديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن القصف أسفر عن تدمير مخازن للأسلحة، إضافةً إلى مقتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا كانت تجهزهم لإرسالهم إلى جبهات القتال.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في منطقة سعوان شرقي صنعاء.

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