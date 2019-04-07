3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط عالميّاً

تواصل – وكالات:

رفعت الإمارات وقطر وسلطنة عمان، أسعار الوقود، على أن تطبق الزيادة مطلع شهر أبريل الحالي؛ وذلك على وَقْع أسعار النفط العالمية التي سجلت أفضل أداء فصلي بـ10 سنوات.

ومن المقرر أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات ارتفاعاً بنحو 19 فلساً للتر، وسترتفع أسعار البنزين الممتاز من 2.04 درهم (0.55 دولار أمريكي) خلال مارس الجاري إلى 2.23 درهم (0.61 دولار أمريكي) في أبريل الحالي، وكانت أسعار الوقود في أسواق الإمارات قد سجلت زياداتها للشهر الثاني على التوالي.

وتحدد الأسعار التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة شهرياً وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط، سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

وتشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز 214 بيسة (0.55 دولار) في أبريل 2019 بعد أن كانت 209 بيسات (0.542 دولار) في مارس الماضي، وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 203 بيسات (0.52 دولار) بعد أن كان 198 بيسة (0.512 دولار) في مارس الماضي.

كما سترتفع بعمان أسعار الديزل إلى 245 بيسة (0.63 دولار) من سعر 238 بيسة (0.61 دولار) في مارس 2019.

وقامت قطر أيضاً برفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بأكثر من 11% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي.

وسيرتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 15.6% إلى 1.85 ريال (0.51 دولار) مقابل 1.60 ريال (0.44 دولار) في مارس السابق له.

كما سيرتفع سعر بيع لتر البنزين العادي بنسبة 16.1% إلى 1.80 ريال (0.49 دولار) في أبريل. علماً بأنه كان يبلغ 1.55 ريال (0.43 دولار) في مارس 2019.

وسيبلغ سعر اللتر من الديزل نحو 1.95 ريال (0.53 دولار)، مقابل 1.85 ريال (0.51 دولار) في مارس السابق له، بارتفاع 11.4%.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت لم يعلنوا أي تغييرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بدايةً من الشهر الجديد.