«STC» توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالمسميات التالية (محلل أول عمليات تقنية المعلومات، ومصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات).

المسمى الوظيفي:

1- محلل أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.

– شهادات مهنية (OCA، SQL, Unix and Linux).

– خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة أنظمة الإنتاج، والقدرة على التمييز بين مسؤوليات وحدات تخطيط موارد المؤسسة المختلفة، وإدارة العمليات في مجال التقنية أو الاتصالات.

2- مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو هندسة البرمجيات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).