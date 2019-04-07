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«STC» توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالمسميات التالية (محلل أول عمليات تقنية المعلومات، ومصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات).

المسمى الوظيفي:
1- محلل أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.
– شهادات مهنية (OCA، SQL, Unix and Linux).
– خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة أنظمة الإنتاج، والقدرة على التمييز بين مسؤوليات وحدات تخطيط موارد المؤسسة المختلفة، وإدارة العمليات في مجال التقنية أو الاتصالات.

2- مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو هندسة البرمجيات.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/07م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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