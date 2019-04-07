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«التجارة» تدعو للتوقف عن استخدام هذا النوع من مقاعد الأطفال.. يعرضهم لخطر الوفاة

«التجارة» تدعو للتوقف عن استخدام هذا النوع من مقاعد الأطفال.. يعرضهم لخطر الوفاة
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، من استخدام بعض مقاعد الأطفال الرضع؛ وذلك لاحتمالية تعرض الرضيع لخطر الوفاة.

ودعت الوزارة إلى سرعة التوقف عن استخدام مقعد هزاز الأطفال “Rock N Play” من FisherPrice في حال كان عمر الطفل ثلاثة أشهر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه؛ لما في ذلك من خطورة كبيرة على حياة الطفل.

وشددت على ضرورة قراءة التعليمات المدونة في كتيب المنتج (مقاعد الأطفال)، والتأكد من اختيار الفئة العمرية المناسبة للطفل، واستعمال نظام أمان الطفل دائماً وعدم تركه دون مراقبة فترة طويلة.

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