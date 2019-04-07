«كراتين» تتسبب في احتراق مظلة وإخلاء طالبات مدرسة بجدة

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جدة#عروس البحر#http://jeddahtourism.sa/ar-sa/About/Overview/Pages/about.aspx#1#2#0
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تواصل – جدة:

اندلعت النيران في جزء من مظلة خارجية أمام إحدى المدارس الابتدائية للبنات بحي الصفا في جدة؛ بسبب اشتعال الكراتين أمام المدرسة، مما استدعى إخلاء الطالبات للفناء الخارجي، وإبلاغ الدفاع المدني والسيطرة على الحريق دون إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “تعليم جدة” حمود الصقيران أن حريقاً محدوداً نتيجة اشتعال النيران في مجموعة كراتين أمام مدخل المدرسة الابتدائية للبنات بحي الصفا، طال جزءاً من المظلة الخارجية صباح اليوم.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة قامت بإخلاء الطالبات للفناء، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحريق، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات جراء الواقعة.

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