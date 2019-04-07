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آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا
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تواصل – فريق التحرير:

نفى أحد أقارب المواطن مذكر ناصر السبيعي، الذي اختفى في ظروف غامضة بدولة أوغندا ما أشيع عن العثور عليه.

وأكد أن البحث لا يزال مستمراً من قبل السفارة، وكذلك الجهات الحكومية في أوغندا عن قريبه المفقود.

وقال من خلال صفحته على “تويتر”: “نرجو تحري الدقة في المعلومات، وأخذ الخبر من مصدره الصحيح”.

ولا تزال الجهات الأمنية في أوغندا تبحث عن المواطن الذي يتوقع أنه شوهد آخر مرة على نهر النيل قبل اختفائه في ظروف غامضة.

وأكدت سفارة المملكة في أوغندا أن العمل متواصل، ومستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن “مذكر السبيعي”؛ الذي اختفى في ظروف غامضة، وقالت: “إننا على اتصال مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن”.

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