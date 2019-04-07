الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

تعرف على أبرز بنود اللائحة الجديدة للإجازات المرضية في الوظائف الحكومية

تعرف على أبرز بنود اللائحة الجديدة للإجازات المرضية في الوظائف الحكومية

«النقد» تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة

«النقد» تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة
0

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارها بتاريخ 28/ 7/ 1440هـ الموافق 4/ 4/ 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيانٍ لها، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا الرابط)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار مهم من مؤسسة النقد بشأن المخصصات المالية المودعة من «مسك الخيرية»

قرار مهم من مؤسسة النقد بشأن المخصصات المالية المودعة من «مسك الخيرية»

«ساما»: تحويلات الأجانب تراجعت إلى 9.6 مليار ريال خلال فبراير الماضي

«ساما»: تحويلات الأجانب تراجعت إلى 9.6 مليار ريال خلال فبراير الماضي

«ساما»: ارتفاع قروض الصحة والتعليم والسلع المعمرة

«ساما»: ارتفاع قروض الصحة والتعليم والسلع المعمرة

«ساما»: القروض العقارية تنمو 3 أضعاف خلال فبراير الماضي

«ساما»: القروض العقارية تنمو 3 أضعاف خلال فبراير الماضي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>