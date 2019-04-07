«النقد» تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارها بتاريخ 28/ 7/ 1440هـ الموافق 4/ 4/ 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأشارت مؤسسة النقد، في بيانٍ لها، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا الرابط)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.