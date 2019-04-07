تسريحٌ بإحسان

نورة الكِدادات

مشكلة الطلاق من المشكلات الكبرى التي تواجه الأسرة، وتأثيره لا يقع في حدود أفراد الأسرة، بل يمتد للمجتمع، وبالرغم من جوازه شرعاً فقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، إلا أنه أبغض الحلال عند الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داوود.

وهذه نصائح للزوجين قبل الطلاق:

1) التأني في اتخاذ قرار الطلاق، وأن يكون خطوة نهائية لحل الخلافات الأسرية.

2) أن يكون الطلاق لصالح جميع أفراد الأسرة بلا استثناء.

3) أن تكون هناك دراسة لتبعيات هذا القرار تشمل جميع الجوانب النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لكافة أفراد الأسرة.

4) ألا يكون الطلاق مؤثراً على صحة الأطفال النفسية.

وقد يكون الطلاق حلاً عندما تتعذر الحياة الزوجية السليمة، وهذه نصائح للزوجين بعد الطلاق:

1) حسن الانفصال، ويكون بطريقة شرعية وحضارية لائقة.

3) احترام العِشرة التي كانت بينهما.

4) عدم الإساءة للزوج/ة أو أهله/ا أو أقاربه/ا.

5) عدم الإفصاح عن الأسرار والخصوصيات.

6) عدم اتخاذ الأطفال وسيلة للضغط على الطرف الآخر.