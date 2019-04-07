«صورة في صورة».. ميزة جديدة من «يوتيوب»

تواصل – وكالات:

بدأت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب إطلاق وضع “صورة في صورة” لجميع مستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من المزايا التي طال انتظارها لتسهيل تجربة المستخدمين على أكثر تطبيقات مشاهدة الفيديو استخداماً حول العالم.

ومع تمكين وضع “صورة في صورة”، يمكن للمستخدمين عرض مقاطع الفيديو في نافذة منفصلة، مع إمكانية التبديل بين التطبيقات وتشغيل تطبيقات أخرى في وقتٍ واحد، مثل: مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب، والدردشة عن طريق تطبيق التراسل الفوري واتس آب في آنٍ واحد.

ويمكن تفعيل وضع “صورة في صورة” من خلال الذهاب إلى “إعدادات” التطبيق، ثم “عام”، حيث سيظهر الخيار الجديد تحت خيار “انقر مرتين للتمرير في الفيديو”.