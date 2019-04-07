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مقتل ضابط وشرطي وإصابة فردَي أمن في هجوم مسلح بمصر

مقتل ضابط وشرطي وإصابة فردَي أمن في هجوم مسلح بمصر
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تواصل – واس:

لقي اثنان من عناصر الأمن المصري مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على قوة أمنية بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم إن قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة لاحظت توقف سيارة بشكل لافت يستقلها 4 أشخاص مجهولين بشارع طه حسين.

وحال توجه القوة الأمنية لاستبيان الأمر وفحص السيارة، بادر قائدها بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد القوة الأمنية من بندقية آلية كانت بحوزته.

وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى مقتل كل من ضابط برتبة نقيب شرطة، وقائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية متأثراً بإصابته، وإصابة رجلي أمن بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد البيان بأن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وتُجري تمشيطاً للمنطقة، وتكثيف الجهود لضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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