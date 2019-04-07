إنقاذ مقيم من بتر ساقه بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن ‬

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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك خالد العام في إنقاذ مقيم في العقد الثالث من العمر من بتر في ساقه بعد تعرضه لحادث مروري تسبب له بعدة إصابات متفرقة وخطيرة.

ووفقاً للمستشفى فقد حضر المريض بعد إسعافه إلى طوارئ المستشفى وقد تسبب له الحادث بفقدان كامل للجلد في الفخذ والساق والقدم وأوتار القدم اليسرى.

وتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات للاستكشاف الجراحي وقد قرر الفريق الطبي بتر الساق اليسرى كاملة في حال عدم استجابة الحالة للعلاج.

وحاول الفريق منع ذلك بوضع برنامج علاجي للمريض وبفضل الله استطاع الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل المحافظة على الساق الأيسر من البتر عن طريق زراعة جلد للركبة والساق والقدم كون القدم تعرضت إلى تهتك شديد، مع تنويم المريض طوال فترة العلاج التي امتدت لشهرين.

وبحسب المستشفى فقد خرج المريض من المستشفى سليماً وقادراً على المشي بتوفيق من الله وفضله.