حالة محيرة.. 4 نحلات تعيش في عَيني شابة صينية

تواصل – وكالات:

اكتشف أطباء أن 4 نحلات يبلغ طول كل منها 0.12 إنش، تعيش في عيني مريضة في العشرينات من عمرها.

ووصف رئيس طب العيون في مستشفى جامعة «فوين» في جنوب تايوان، حالة الشابة بأنها «الأولى في العالم»، حيث لم يُعثر على حشرات تتغذى على الدمع داخل عين مريض من قبل.

وقالت الشابة «هي»: «كنا نزور قبر أحد الأقارب وحاولنا إزالة بعض الأعشاب الضارة. وشعرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل في عيني، اعتقدت أنه رمل أو تراب. قمت بتنظيف عيني باستخدام الماء، ولكن الألم بدأ يشتد في الليل».

وأثناء فحص العين، قال الدكتور هونغ: «رأيت شيئاً يبدو وكأنه أرجل حشرات، لذا أخرجتها تحت المجهر دون الإضرار بأجسامها. إنها 4 نحلات تعشش بالقرب من القبور وحطام الأشجار، لذا يمكن مصادفتها أثناء المشي عبر الجبال».