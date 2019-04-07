الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

شرطة الرياض تضبط «شبكة تسول» تضم أطفالاً ونساء

«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

«التعليم» تعلن ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

تعرف على أبرز بنود اللائحة الجديدة للإجازات المرضية في الوظائف الحكومية

تعرف على أبرز بنود اللائحة الجديدة للإجازات المرضية في الوظائف الحكومية

والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه

والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه

إطلاق برنامج الاعتماد المھني للمحامین.. التفاصيل كاملة

إطلاق برنامج الاعتماد المھني للمحامین.. التفاصيل كاملة
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهیئة السعودیة للمحامین برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامین، وهو برنامج موجهه للممارسین القانونیین في المملكة بحیث یتضمن وضع إطار وطني موحد لتأهیل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعیة القانونیة.

وذلك بهدف التحقق من حصول الممارسین على التأهیل اللازم من كفایة المعرفة وكفاءة المهارة اللازمتین لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونیة، والتحقق من الحد الأدنى من المتطلبات النظامیة لممارسة المحامین لمهنتهم، وضمان حُسن أدائهم لها.

ویعد الاعتماد رحلة تأهیل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونیة محلیاً، ویسهم في رفع تصنیف المملكة القانوني دولیا، كما أنه یؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتیاز اختبارات مهنیة في دول أخرى.

ویوفر الاعتماد قاعدة بیانات دقیقة وشاملة تمكن متخذي القرار من إصدار التشریعات، ویساعد حدیثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافیة في وقت وجیز.

وأعرب الأمین العام للهیئة السعودیة للمحامین بكر بن عبداللطیف الهبوب، عن تفاؤله بمستقبل مهني مشرق یلیق بمكانة المملكة بوصفها إحدى دول العشرین الاقتصادیة.

وأشار إلى الهدف الرئیس من تأسیس الهیئة، الإسهام في رفع مستوى ممارسة المحامین لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زیادة وعیهم بواجباتهم المهنیة، المحامین قبل تعمیق المهنة والتمكین الكامل بما یساند أعمال المنظومة القضائیة التي تتطلب كفاءات قادرة على تقدیم المشورة الصحیحة للمستفیدین، وترفع كفاءة الأحكام القضائیة وهذا لا یتحقق إلا من خلال وضع المعاییر الملائم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدء الخطوات الأولى لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية

بدء الخطوات الأولى لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية

«هيئة المحامين» تنفي اتهامات المتدربة يارا رشيد بالتحرش: «لا شكاوى وصلتنا»

«هيئة المحامين» تنفي اتهامات المتدربة يارا رشيد بالتحرش: «لا شكاوى وصلتنا»

«السعودية للمحامين» تخطط لاستيعاب أعداد أكبر من الخريجين والمتدربين

«السعودية للمحامين» تخطط لاستيعاب أعداد أكبر من الخريجين والمتدربين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد
إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>