إطلاق برنامج الاعتماد المھني للمحامین.. التفاصيل كاملة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهیئة السعودیة للمحامین برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامین، وهو برنامج موجهه للممارسین القانونیین في المملكة بحیث یتضمن وضع إطار وطني موحد لتأهیل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعیة القانونیة.

وذلك بهدف التحقق من حصول الممارسین على التأهیل اللازم من كفایة المعرفة وكفاءة المهارة اللازمتین لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونیة، والتحقق من الحد الأدنى من المتطلبات النظامیة لممارسة المحامین لمهنتهم، وضمان حُسن أدائهم لها.

ویعد الاعتماد رحلة تأهیل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونیة محلیاً، ویسهم في رفع تصنیف المملكة القانوني دولیا، كما أنه یؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتیاز اختبارات مهنیة في دول أخرى.

ویوفر الاعتماد قاعدة بیانات دقیقة وشاملة تمكن متخذي القرار من إصدار التشریعات، ویساعد حدیثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافیة في وقت وجیز.

وأعرب الأمین العام للهیئة السعودیة للمحامین بكر بن عبداللطیف الهبوب، عن تفاؤله بمستقبل مهني مشرق یلیق بمكانة المملكة بوصفها إحدى دول العشرین الاقتصادیة.

وأشار إلى الهدف الرئیس من تأسیس الهیئة، الإسهام في رفع مستوى ممارسة المحامین لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زیادة وعیهم بواجباتهم المهنیة، المحامین قبل تعمیق المهنة والتمكین الكامل بما یساند أعمال المنظومة القضائیة التي تتطلب كفاءات قادرة على تقدیم المشورة الصحیحة للمستفیدین، وترفع كفاءة الأحكام القضائیة وهذا لا یتحقق إلا من خلال وضع المعاییر الملائم.