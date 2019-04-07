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الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاستيطان المتواصلة

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاستيطان المتواصلة
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تواصل – واس:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، بصفته جريمة وفقًا للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر عنها اليوم ، أن التوغل الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334).

وأشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة إلى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص.

وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد إلى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز مليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ما يجرى حاليًا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة إلى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيتار عليت” إلى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.

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