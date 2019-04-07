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نائب وزير الاتصالات: تقنية الجيل الخامس توفر 20 ألف وظيفة جديدة

نائب وزير الاتصالات: تقنية الجيل الخامس توفر 20 ألف وظيفة جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أن تقنية الجيل الخامس”5G” ستخلق أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وستسهم في دعم الاقتصاد المحلي بأكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي؛ المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الأردن، أن سوق تقنية المعلومات في المملكة بما يحتويه من أحدث الخدمات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بلغ حجمه 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضع المملكة ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لأن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعاً أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030.

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