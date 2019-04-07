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الجيش الوطني الليبي يتقدم في طرابلس ويتوعد المليشيات

الجيش الوطني الليبي يتقدم في طرابلس ويتوعد المليشيات
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تواصل – وكالات:

أحكم الجيش الوطني الليبي الطوق، اليوم الأحد، على الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرته على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدينة، وعلى مطارها الدولي، وسط أنباء عن قُرب تحرير المدينة من الجماعات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن “العمليات تسير بشكل ممتاز.. دخلنا أحياء المدينة من الجنوب والجنوب الغربي، وهناك اشتباكات قوية والمليشيات تحاول استعادة طريق أم وادي الربيع، وهو من أهم الطرق الاستراتيجية، نحن نتقدم في 7 محاور الآن”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأكد المسماري أن الجيش استرجع عدة مناطق ومحاور استراتيجية حول مطار طرابلس الدولي، إضافة إلى منافذ غربي العاصمة، وكذلك المحاور التي تربط العاصمة بمناطق الجنوب وجنوب شرق.

إلى ذلك، قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية إن هناك تواصلاً وتنسيقاً مع عدد من التشكيلات المسلحة داخل طرابلس بانتظار دخول الجيش الوطني الليبي للانضمام إليه، لمواجهة تنظيمي الإخوان والقاعدة الإرهابيين.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، أن مجموعة تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في العاصمة طرابلس تسلم أسلحتها وعتادها تباعاً للجيش الليبي.

في الأثناء قالت مصادرنا: إن طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق شنت 4 غارات على مواقع للجيش الليبي في سوق الخميس وجندوبة، في حين أرسلت مدينتا مصراته والزنتان ومجوعات إرهابية مسلحة تعزيزات لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وقال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الليبي “إننا نواجه جماعات من تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي”.

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