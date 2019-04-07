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24 ألف إصابة بأورام السرطان في المملكة خلال عام

24 ألف إصابة بأورام السرطان في المملكة خلال عام
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تواصل – الرياض:

كشف المؤتمر العالمي الثاني لأورام الغدد اللمفاوية عن تسجيل 24 ألف إصابة بأورام السرطان في المملكة خلال عام.

وافتتح المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور محمد أحمد الزهراني أمس السبت المؤتمر تحت عنوان «المستجدات والأبحاث في أورام الغدد اللمفاوية في المجال البيولوجي – التشخيصي – العلاجي».

ونظمته مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ممثلة بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام بالتعاون مع المجموعة السعودية لأورام الغدد الليمفاوية والجمعية السعودية للأورام.

وأوضح الدكتور محمد الزهراني أن الهدف من المؤتمر إبراز آخر البحوث والمستجدات في تشخيص وعلاج أورام الغدد الليمفاوية من خلال سلسلة من النقاشات والجلسات العلمية وورش العمل لتغطية المواضيع، وإلقاء الضوء على تعزيز المعرفة والمهارات الطبية لممارسي المهنة باستخدام الأساليب الأكثر تطورًا.

ولفت رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة السعودية لأورام الغدد اللمفاوية الدكتور مبارك آل منصور، إلى أن  العالم يشهد تزايد في عدد حالات الإصابة بالأورام عموما وأورام الغدد الليمفاوية خاصة.

فقد أظهر السجل السعودي للأورام في عام 2015م أن عدد الحالات الجديدة المسجلة تجاوزت 16 ألف حالة وحسب إحصائيات غلوبوكان فإن عدد حالات أورام السرطان في المملكة في عام 2018م تجاوزت 24 ألف حالة حيث تمثل أورام الغدد الليمفاوية ما يزيد عن 11% من الحالات.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر للتوعية بأورام الغدد الليمفاوية لتتكامل الخبرات في آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الأورام.

ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين في هذا المجال وتمت مناقشة العديد من أوراق العمل على مدار يومين بمشاركة متحدثين ومديري جلسات الحوار من المملكة.

فيما قال رئيس مركز الأميرة نورة للأورام الدكتور واصل جستنيه أن المؤتمر يأتي لتطبيق أفضل المعايير العالمية للرعاية الطبية وخدمة المريض والمجتمع ونشر الوعي مع مواكبة الجهود العالمية لمقاومة أمراض الأورام بصفة عامة وأمراض أورام الغدد الليمفاوية بصفة خاصة.

ويهدف إلى فتح وترسيخ قنوات التواصل العلمي والبحثي بين المختصين في مجال أورام الغدد الليمفاوية لمكافحة وعلاج هذا المرض على المستوى المحلي والعالمي والرقي بالخدمات والعلاجات المقدمة لمريض الأورام.

من ناحيته قال الدكتور ياسر فادن العميد المشارك للدراسات العليا أن المؤتمر يهدف إلى تزويد المشاركين والأخصائيين بأحدث التطورات العلمية والعملية في علاج أورام الغدد الليمفاوية.

وكرم الدكتور الزهراني المتحدثين والإدارات المشاركة والجهات الداعمة ثم افتتح المعرض الطبي المصاحب لفعاليات المؤتمر.

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