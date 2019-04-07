أمطار رعدية على «الباحة» و«نجران».. و«الدفاع المدني» يُحذر

تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.

كما هطلت أمس، أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظات خباش، ويدمه، وحبونا، وبدر، وثار، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.