بينها التدخين.. 5 عوامل تزيد احتمال كسور العظام

– سن اليأس المبكر من العوامل التي تزيد هشاشة العظام نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.

– قلّة التمارين وتمضية معظم الوقت جلوساً.

– التقدم في السن من عوامل زيادة الهشاشة والترقق، ما يجعل الإنسان عرضة لكسر مع كل سقوط أو إصابة.

– مرض الانسداد الرئوي المزمن من العوامل التي تزيد احتمال الكسور وخاصة عظام الورك.

– التدخين من العوامل التي تزيد ترقق العظام، وهناك أدلة على خطورة على العظام إذا بدأ الإنسان التدخين في سن المراهقة، أو استمر في التدخين لمدة 30 سنة.