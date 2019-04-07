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العمل تُطلق الدليل الخاص بتنظيم عمل المرأة الأسبوع المقبل

العمل تُطلق الدليل الخاص بتنظيم عمل المرأة الأسبوع المقبل
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تواصل – متابعات:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الدليل الخاص بتنظيم عمل المرأة، والذي سيوفر الحماية لخصوصيتها.

وأوضح أن الدليل الذي انتهت الوزارة من إعداده، يحدد الأعمال المناسبة لعمل المرأة، ويسعى لتوفير البيئة المواتية التي تضمن للمرأة تأدية عملها بسهولة وفي خصوصية تامة.

وحول أسباب تأخر إقرار إجازة يومي الجمعة والسبت للقطاع الخاص، أبان الوزير بحسب صحيفة “الجزيرة” أن الأمر يخضع حالياً لدراسة طويلة مرتبطة بالاقتصاد وبعدد من الجهات، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة فور الانتهاء منها.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في يناير الماضي إطلاق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة لها، مبينة أن المبادرة ستعمل على تعزيز تواجد المرأة في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل.

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