ماذا يحدث داخل جسمك عندما تكثر من شرب القهوة؟

تواصل – وكالات:



تحظى القهوة بشعبية كبيرة في معظم أنحاء العالم كمشروب مفضل لدى الكثيرين، لكن البعض يبالغون في تناول هذا المشروب، ويمكن أن يسبب ذلك بعض المشاكل الصحية.

ويوصي الأطباء والمختصون بالتغذية، بعدم تجاوز الحصة اليومية من القهوة 4 إلى 5 أكواب، وذلك لاحتواء هذا المشروب على مادة الكافيين، التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية مع الوقت.

الخبر الجيد أن شرب جرعة قاتلة من القهوة يكاد يكون مستحيلاً، حيث تعتبر كمية الكافيين قاتلة، إذا بلغت 10 غرامات، ويحتوي كوب القهوة العادي على نحو 100 ميلي غرام من هذه المادة، أي أنك يجب أن تشرب 100 كوب من القهوة بشكل متتابع للوصول إلى هذه الجرعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

ويتناول معظم الناس القهوة لزيادة الانتباه والتركيز، لكن بمجرد تناولك كمية كبيرة منها يبدأ الكثيرون في فقدان هذا التركيز، وتزيد لديهم حالة الهيجان والغضب.

ويحدث ذلك بسبب هرمون الأدرينالين، فعندما يدخل الكافيين إلى الجسم، يحفز الغدد الكظرية التي تطلق الأدرنالين، الذي يجعلك تشعر بالحيوية والتنبيه، وهو مثالي لبعض الحالات التي يجب أن تكون فيها متيقظاً، ولكن الإكثار من الكافيين يمكن أن يكون ضاراً، خاصة إذا كنت تعاني من القلق.

ويمكن أن يزيد الأدرينالين الناتج عن الكافيين أيضاً معدل ضربات القلب، لهذا السبب ينصح الأطباء أيضاً بعدم شرب القهوة إذا كان قلبك ينبض في بعض الأحيان بشكل غير منتظم.

ولكن المخاطرة هي في الحقيقة تكمن في الإدمان على القهوة، وتشير الدراسات إلى أن شرب ما لا يقل عن تسعة أكواب من القهوة يومياً، يمكن أن يعرضك لخطر عدم انتظام ضربات القلب.

ولا يمكن الحديث عن تأثيرات القهوة، دون ذكر تأثيرها على النوم، حيث تطلق مجموعة من المنشطات مثل: الأدرينالين، الدوبامين، والغلوتامات. لذلك بعد تناول كوبك السادس من القهوة، لا تشعر فقط باليقظة، بل تشعر أيضاً بأنك مفعم بالطاقة، وهذا ما يجعلك غير قادر على النوم.