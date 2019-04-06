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والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه

والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه
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تواصل – متابعات:

اتهم والد طفل، أطباء في مستشفى حكومي بالطائف، بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه، وضياع مستقبله، بعدما اضطروا لاستئصال «الغدتين التناسليتين الذكرية» له، إثر إهمال حالته ورفض استقباله لأكثر من 6 ساعات، مما فاقم إصابته بالتواء في الغدتين.

وبين سلطان الحارثي وفقا لـ«عكاظ» أن التفاصيل تعود عندما راجعت زوجته طوارئ المستشفى فجرا «الساعة 2 صباحا»، مصطحبة ابنها الذي كان يعاني من ألم شديد أسفل البطن اتضح لاحقا أنه التواء في الغدتين التناسليتين، إلا أن المستشفى رفض استقباله بحجة عدم وجود أصل السجل العائلي وأن الصورة لا تكفي لتقديم الكشف والعلاج، إذ كان الأب خارج الطائف وقتها.

وقال «حاولت معهم لقبول حالته، لكنهم تمسكوا بالرفض، رغم محاولات إعطائهم إثباتا لأحد الأقارب، لحين وصول السجل الأصلي».

وأضاف أن والدته اضطرت للعودة إلى المنزل، وراجعت المستشفى في اليوم التالي بنفس صورة بطاقة العائلة، وتم الكشف عليه، ليحال فورا لغرفة العمليات، إذ اتضح أنه كان يعاني من التواء في الغدتين، ويجب استئصالهما، لأنهما أصبحتا عديمتي الفائدة نهائيا، بسبب احتباس الدم فيهما لأكثر من 6 ساعات، وهي مدة الانتظار للكشف عليه.

وأوضح الأب أنه لولا التعنت لما لجأوا لهذا الأمر نهائيا، والتسبب في عاهة مستديمة لابنه، لافتا إلى أنه قدم شكوى لمكتب وزير الصحة ولمساعد مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف، اللذين وعدا بالتحقيق ومعرفة النتائج، مشيرا إلى أنه سيلجأ أيضا للقضاء للاقتصاص من كل من تسبب في ذلك.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن هناك تحقيقات بدأت فعليا في الشكوى التي تلقتها الشؤون الصحية في محافظة الطائف، إلا أن المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، رفض التجاوب والتعليق، رغم تلقيه الاستفسار منذ أكثر من 3 أيام، مكتفيا بالتأكيد أن الاستفسار حول للمستشفى وسيتم الرد حال وصول تعليقهم.

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