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«الطيران المدني»: 74% نسبة رضا المسافرين عن خدمات المطارات

«الطيران المدني»: 74% نسبة رضا المسافرين عن خدمات المطارات
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تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الطيران المدني، عن مستوى رضا المسافرين حول جودة الخدمات المقدّمة في مطارات: “الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك فهد الدولي بالدمام”، وذلك من خلال نشرتها الشهرية لشهر مارس المنقضي.

وأوضحت الهيئة أن مجموع نسبة رضا المسافرين في المطارات الأربع 74%، بإجمالي تقييمات بلغ 490681 تقييماً، منها 361646 تقييماً إيجابياً، حيث حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على نسبة 75% بإجمالي تقييمات بلغ 249747 تقييماً، بينما حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على نسبة 58% بإجمالي تقييمات 68201 تقييم.

كما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على نسبة رضا 78% من المسافرين، بإجمالي تقييمات 86235 تقييماً، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على نسبة 78%، بإجمالي 86235 تقييماً، حيث تم التقييم وفقاً لـ: “إجراءات السفر والخدمات الأرضية”، و”خدمات المطار” و”جودة ونظافة مرافق المطار”.

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