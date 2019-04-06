كيف يمكن تسجل زوجة السجين في «حساب المواطن»؟.. خطوات بسيطة

تواصل – فريق التحرير:

قدم الحساب الرسمي لـ”خدمة عملاء” برنامج “حساب المواطن” شرحا مبسطا عن الطريقة التي يمكن من خلالها تسجيل زوجة السجين في دعم البرنامج والاستفادة هي وأبناءها من الدعم المقدم.

وأوضح الحساب في أحد تفاعلاته مع المواطنين عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، ردا على سؤال جاء فيه: “كيف طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن وتقدر تستفيد هي وأبنائها؟”.

ورد الحساب الرسمي لخدمة العملاء بأنه بإمكان الزوجة التسجيل “كمستفيد رئيسي” واختيار “عائلة سجين” وإضافة الأبناء كتابعين.

وأوضح أنه لا يتم إضافة الزوج ، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.