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بالفيديو.. أمطار غزيرة وزخات البرد تتساقط على نجران

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تواصل – نجران:

شهدت منطقة نجران، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، في الوقت الذي وجه فيه أمير منطقة نجران بالنيابة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول.

وشملت الأمطار، التي تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمه وثار وبدر الجنوب، وعددا من المراكز والمحافظات، ما أدى إلى سيلان بعض الأودية والشعاب، ولا تزات السماء ملبدة بالغيوم.

ووجّه أمير نجران بالنيابة تركي بن هذلول، باتخاذ التدابير لإزالة مخلفات الأمطار والسيول وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول وتكثيف التوعية لدى المواطنين والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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