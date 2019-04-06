الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

عسير.. الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص

عسير.. الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص

«مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر»

«مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر»

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة

الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة
0

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تمكن قواته من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وأفاد أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية، القادمة إلى مناطق المواجهات.

وأكد أن المعارك لا تزال على أشدها وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة، فيما تتكبد الميليشيات الحوثية، عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

مصرع 30 حوثياً خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي جنوب صنعاء

الجيش اليمني يأسر 50 من ميليشيا الحوثي في «حجة»

الجيش اليمني يأسر 50 من ميليشيا الحوثي في «حجة»

قناصة الجيش اليمني يسقطون 3 قيادات حوثية بمعارك الضالع

قناصة الجيش اليمني يسقطون 3 قيادات حوثية بمعارك الضالع

مقتل 19 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني غربي مأرب

مقتل 19 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني غربي مأرب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد
إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>