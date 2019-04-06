«شاحنة مياه».. طريقة جديدة لتهريب «المجهولين» إلى الرياض

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تواصل – عسير:

تمكّن مركز الضبط الأمني التابع لأمن الطرق بمنطقة عسير، من القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 21 مجهولًا من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة الرياض.

وأوقف رجال الأمن في نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق، إلى شاحنة تابعة لإحدى شركات المياه يقودها سائق وافد باكستاني.

وبعد استيقاف المركبة وصعود رجال الأمن إلى داخل الصندوق المشرع، وجدوا خشب طبليات مرصوصاً على شكل غرفة صغيرة، وبعد التأكد منه ورفعه وُجد بداخله 21 شخصًا مجهولين من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب إفادة السائق والمجهولين، فإنهم قدموا من جازان وحاولوا الذهاب إلى الرياض مقابل مبلغ 1500 ريال أجرة الشخص الواحد، ووُجد مع السائق الباكستاني مبلغ 20600 ريال.

تم إعداد محضر ضبط بالواقعة، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.

 

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