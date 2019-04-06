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العمل: لا تهاون مع المنشآت غير الملتزمة بضوابط «بيئة عمل المرأة»

العمل: لا تهاون مع المنشآت غير الملتزمة بضوابط «بيئة عمل المرأة»
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تواصل – الرياض:

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، إنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بضوابط الدليل الموحد لبيئة عمل المرأة.

وأضافت الوزارة أنه يجب على أصحاب العمل “توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، كما يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال.

وأردفت الوزارة: ينبغي توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية، مضيفة ” بالنسبة للأنشطة الصناعية، إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات.

واختتمت الوزارة بالقول: يجب توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.

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