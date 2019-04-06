«الجمارك»: استيراد 257 ألف كيلو ذهب وألماس وأحجار كريمة العام الماضي

تواصل – متابعات:

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى عن بلوغ الواردات السعودية من الذهب والأحجار الكريمة والألماس أكثر من 257 ألف كيلوجرام، بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليار ريال، خلال العام 2018.

وأشار إلى أن ما تم استيراده خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي من الذهب والأحجار الكريمة والألماس بلغ أكثر من 87 كيلوجراماً بقيمة تقدر بـ2.5 مليار ريال، وفقا لـ “الاقتصادية”.

وأوضح أن الاستيراد يأتي من عدة دول أبرزها: سويسرا، والإمارات، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، ولبنان، والهند، وهونج كونج، ومصر، وإيطاليا، وتايلاند، وأمريكا، والصين، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبحرين.

من جهتهم، أوضح عدد من تجار الذهب والمجوهرات أن السوق السعودية متميزة من حيث الإقبال الكبير على الذهب وغيره من المشغولات، ويأتي في مقدمتها الألماس، ثم الزفير الأزرق، والزمرد، فالياقوت، والعقيق، والفيروز، والزبرجد.